Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Κουμίντρι Μεγάρων. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) στα Μέγαρα.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι, ενώ έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 Ε/Π, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.