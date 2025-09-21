Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέραμο

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Πέραμο. Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 αλλά γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.00 σε ξερά χόρτα μεταξύ της περιοχής Λουτρόπυργος και Νεράκι στη Νέα Πέραμο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν τις 22:00 το βράδυ ήχησε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση επιχείρησαν στο σημείο 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.