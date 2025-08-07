Φωτιά στη Βοιωτία – Ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πρόδρομος Βοιωτίας. Στη μάχη της κατάσβεσης και εναέρια μέσα. Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08) στην περιοχή Πρόδρομος στη Βοιωτία.

Η φωτιά καίει χορτολιβαδικη έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, όπως τους ενημερώνει μήνυμα του 112 που έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα.

“Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών“, αναφέρει το μήνυμα.