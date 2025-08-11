Φωτιά στη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08), για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.