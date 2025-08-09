Φωτιά στην Ανατολική Αττική: “Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Αγ. Νικόλαο” – Καταγγελία του αντιδημάρχου Σαρωνικού

Διπλό πύρινο χτύπημα μέσα σε λίγες ώρες αναστάτωσε την Ανατολική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς σε μία από τις νέες εστίες εντοπίστηκε γκαζάκι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ανατολική Αττική βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με πύρινα μέτωπα, με τις αρχές να ερευνούν πιθανό εμπρησμό.

Όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, εντοπίστηκαν δύο ξεχωριστές εστίες φωτιάς, εκ των οποίων η μία συνοδευόταν από εύφλεκτο υλικό. Συγκεκριμένα, βρέθηκε γκαζάκι που θα παραδοθεί για εξέταση.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Open, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Καραμανλή, ενώ το δεύτερο καταγράφηκε στον οικισμό του Αγίου Νικολάου, στην Ανάβυσσο.

Για το δεύτερο μέτωπο, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι εντοπίστηκε γκαζάκι στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το αντικείμενο φυλάσσεται από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παραλαβή του.

«Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», τόνισε χαρακτηριστικά.