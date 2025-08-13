Φωτιά στην Αχαΐα: Οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη της Πάτρας – Χάρτης

Μια ανάσα από την πόλη της Πάτρας βρίσκονται πλέον οι φλόγες από το πύρινο μέτωπο που καίει ανεξέλεγκτο για δεύτερο 24ωρο.

Μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στον αστικό ιστό της Πάτρας δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τα Συχαινά Αχαΐας μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Νωρίτερα, εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους το Καραμανδάνειο νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο, ενώ απομακρύνονται οι κάτοικοι από τέσσερις ακόμα οικισμούς.

Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να εκκενώσουν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Το μέγεθος του μετώπου των Συχαινών αποτυπώνεται στο πυρομετεωρολογικό εργαλείο FIRMS της NASA ενώ, όπως φαίνεται, η φωτιά πλησιάζει απειλητικά την πόλη της Πάτρας.

Τα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας Firms, NASA

Παράλληλα, καταγράφεται και το μέτωπο της Κάτω Αχαΐας, οι διαστάσεις του οποίου δεν δείχνουν να έχουν περιοριστεί.