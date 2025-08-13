Φωτιές: Η μεγάλη καταστροφή σε Αχαΐα και Χίο από ψηλά – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Δύο αποκαρδιωτικά βίντεο καταγράφουν από αέρος το μέγεθος της καταστροφής σε δύο από τα πιο πληγωμένα από τις φωτιές μέτωπα της Ελλάδας.

Συγκλονιστικές εικόνες από drone καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής σε Χίο και Αχαΐα, δύο από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας.

Στη Χίο, η εναέρια λήψη καταγράφει τις καμένες πλαγιές γύρω από τον Βολισσό και τις παραλίες που περικυκλώθηκαν από τη φωτιά.

Από ψηλά, το τοπίο μοιάζει ασπρισμένο από τη στάχτη, με τις σκελετωμένες μορφές των δέντρων να ξεχωρίζουν ανάμεσα στα καμένα σπίτια και τα γυμνούς πλέον λόφους.

Στην Αχαΐα, το drone αποκαλύπτει εκτάσεις γης που έχουν ισοπεδωθεί από τις φλόγες. Χωράφια, αποθήκες και δεκάδες οχήματα έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια.

Οι λήψεις δείχνουν καπνούς να συνεχίζουν να αναδύονται σε ορισμένα σημεία, ενώ οι μαύρες λωρίδες γης αποτυπώνουν τη διαδρομή της φωτιάς μέσα από αγροτικές εκτάσεις και οικισμούς.