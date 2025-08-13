Φωτιά στην Φιλιππιάδα: Συγκλονίζει ηλικιωμένος – “Ό,τι είχα κάηκε μαζί με το σπίτι”

Με κάθε μέσο που διαθέτει προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες από το σπίτι του ηλικιωμένος στην Φιλιππιάδα. Η συγκλονιστική μαρτυρία του.

Συνεχίζεται η μάχη στα πύρινα μέτωπα της χώρας, καθώς για δεύτερη ημέρα οι πυρκαγιές μαίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναμεσά τους και η Φιλιππιάδα, όπου εκτάσεις γης, σπίτια και περιουσίες έχουν γίνει στάχτη.

Η πυροσβεστική εξακολουθεί να δίνει μεγάλη μάχη με τις φλόγες, ενώ και οι κάτοικοι που έχουν μείνει πίσω παλεύουν με κάθε μέσο να σώσουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.

Ηλικιωμένος που μίλησε στην κάμερα του OPEN, την ώρα που προσπαθούσε με έναν κουβά να σβήσει τα “καντηλάκια” που ακόμα έκαιγαν στα ερείπια του σπιτιού του, εξέφρασε την απόγνωση, την οργή και τα παράπονά του, βλέποντας τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ένα σπίτι είχε στόχο η πυροσβεστική και δεν το προστάτευσε, μου έλεγαν ότι δεν έχουν νερό και έμεινα μόνος με τον κουβά να προσπαθώ να σβήσω τη φωτιά στο σπίτι μου. Έχω παράπονο από την πυροσβεστική. Μόνο για τη φορολογία είναι και για τίποτα άλλο! Είμαστε τα γαϊδούρια για να μας φορολογούν.

Δεν μας βοήθησε κανείς σήμερα. Κανείς. Μόνο μονιμότητες ψάχνουν και διορισμούς. Πέντε πυροσβεστικά πέρασαν και μου είπαν ότι κανένα δεν είχε νερό. Με αυτό το κυνηγετικό παντελόνι έχω μείνει και με αυτό το πουκάμισο. Έτσι θα κάνουμε 15Αύγουστο».