Μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Λαυρίου – Εκκενώνεται το Θορικό

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε του μεσημέρι της Τετάρτης στην Παλιοκαμάριζα Αττικής.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον δύο μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το πρώτο ενημέρωνε τους πολίτες για την φωτιά και τους ζητούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα ενώ το δεύτερο καλεί τους κατοίκους του Θορικού να απομακρυνθούν προς Λαύριο. Συγκεκριμένα το μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία, η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σήμερα Τετάρτη στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου

Σημειώνεται πως η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.