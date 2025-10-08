Λαύριο: Η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που καταρρέει μπαλκόνι στο Λαύριο.

Από θαύμα φαίνεται ότι σώθηκε μία γυναίκα η οποία στεκόταν μπροστά στο κτίριο όπου κατέρρευσε μπαλκόνι στο Λαύριο, το απόγευμα της Τρίτης (07/10).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι, η γυναίκα βρίσκεται από κάτ και έχει αφήσει μία σακούλα στο πεζοδρόμιο.

Ξαφνικά, η ίδια φαίνεται να ακούει κάτι και να τρέχει για να απομακρυνθεί από το σημείο ενώ το ίδιο δευτερόλεπτο το μπαλκόνι υποχωρεί και τα συντρίμια σκορπίζονται στο έδαφος.

Υπενθυμίζεται το μπαλκόνι υποχώρησε από 1ο όροφο παλιάς οικίας, στη συμβολή των οδών Φωκ. Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το βίντεο από στιγμή της καράρρευσης του μπαλκονιού: