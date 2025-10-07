Λαύριο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού

Αναστάτωση στο Λαύριο μετά από κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού. Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα.

Κατάρρευση μπαλκονιού από 1ο όροφο παλιάς οικίας στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκ. Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 3 το απόγευμα της Τρίτης (7/10).

Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και η Πυροσβεστική που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποιες ενέργειες.