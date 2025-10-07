Λαύριο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού

Λαύριο: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιούΔιαβάζεται σε 1'
Αναστάτωση στο Λαύριο μετά από κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού. Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα.
- 07 Οκτωβρίου 2025 16:31
Κατάρρευση μπαλκονιού από 1ο όροφο παλιάς οικίας στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκ. Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 3 το απόγευμα της Τρίτης (7/10).
Από τα συντρίμμια προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ τραυματίστηκε ελαφρά μία διερχόμενη γυναίκα που υπέστη εκδορές.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος και η Πυροσβεστική που δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποιες ενέργειες.