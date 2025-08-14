Φωτιά στην Πάτρα: Δυο προσαγωγές μετά την αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλας

Στην προσαγωγή δύο ατόμων που είχαν εντοπιστεί πριν την αναζωπύρωση στην περιοχή του Μπάλα Πατρών προχώρησε η Αστυνομία

Δύο άτομα έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν τις 20:00, οι κάτοικοι στην περιοχή Μπάλας και Δραγώλενα έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω φωτιάς που είχε εκδηλωθεί στα αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου.