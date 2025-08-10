Φωτιά στην Τήνο – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στην Τήνο – Σηκώθηκαν εναέρια μέσαΔιαβάζεται σε 1'
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στην Τήνο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
- 10 Αυγούστου 2025 17:01
Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής (10/08), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:18 και στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το tinostoday.gr, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.