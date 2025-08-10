Φωτιά στην Τήνο – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στην Τήνο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής (10/08), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:18 και στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά στην Τήνο tinostoday

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το tinostoday.gr, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.