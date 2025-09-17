Φωτιά τη νύχτα στον Ασπρόπυργο – Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των ‘Ανω Λιοσίων, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 23:15 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των ‘Ανω Λιοσίων, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.