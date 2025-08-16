Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε γκρεμό – Σώοι οι τρεις επιβαίνοντες

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα στη Φθιώτιδα όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Σταμάτησε η πτώση από την πυκνή βλάστηση.

Το χάρο με τα μάτια τους είδαν το πρωί του Σαββάτου (16/8/25) τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Λογγιτσίου – Στυλίδας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, περίπου 3 χλμ μακριά από το χωριό, το αμάξι που οδηγούσε 75χρονος εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό.

Ευτυχώς το αυτοκίνητο σταμάτησε στην πυκνή βλάστηση περίπου στα 10 μέτρα βάθος, ωστόσο εγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι στα συντρίμμια, τόσο ο 75χρονος οδηγός όσο και η 45χρονη κόρη του.

Μόνο η 70χρονη συνεπιβάτης, αδελφή του οδηγού, δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να βγει από το αμάξι, ωστόσο ήταν αδύνατο να βγει στο δρόμο, καθώς βρισκόταν σε γκρεμό. Ειδοποίησε όμως για βοήθεια και αμέσως στο σημείο κατέφθασαν πυροσβεστική, αστυνομία και φυσικά ΕΚΑΒ.

Τρεις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Στυλίδας με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Κ. Στυλίδας Υποπυραγό Βαλεντίνο Στεφανή κατάφεραν με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα και να τα ανεβάσουν στο δρόμο όπως και το τρίτο άτομο, προκειμένου να παραληφθούν από το ασθενοφόρο.

Χρειάστηκε μάλιστα να δέσουν με σχοινί το αμάξι υπό το φόβο να φύγει στο κενό, αλλά και να ανοίξουν δρόμο με αλυσοπρίονα ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να ανεβούν οι τραυματίες.

Για το σημείο είχε ειδοποιηθεί να επέμβει και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ αλλά τελικά δε χρειάστηκε.

Τα αίτια της παρ΄ολίγον τραγωδίας διερευνά το ΑΤ Στυλίδας.