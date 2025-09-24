Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος που φωτογράφισε 9χρονο στην τουαλέτα του σχολείου

Ο ανήλικος που ήταν εξωσχολικός εισήλθε στο 1ο Δημοτικό Γαλατσίου και φωτογράφισε τον 9χρονο στην τουαλέτα. Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία.

Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ που κλήθηκαν σε σχολείο, ένας 14χρονος εξωσχολικός.

Ο ανήλικος εισήλθε το μεσημέρι, στο 1ο Δημοτικό Γαλατσίου και φωτογράφισε τον 9χρονο ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και αναμένεται να οδηγηθεί με τη σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος του στον εισαγγελέα ανηλίκων.