Γυναικοκτονία στην Πάτρα: “Η Γαρυφαλλιά θα είναι πάντα στο φως” – Συγκινεί η αδερφή της

“Δικαίωση για τη μνήμη της και για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει «φτάνει»”, έγραψε σε ανάρτησή της η αδερφή της, μετά την ποινή στον δολοφόνο της.

Δικαιωμένη νιώθει η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ένοχο τον 50χρονο σύντροφο της, που την ξυλοκόπησε άγρια έξω από ξενοδοχείο στην Πάτρα και λίγες μέρες μετά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Η αδερφή της Γαρυφαλλιάς εξέφρασε την ικανοποίηση της για τη δικαίωση της μνήμης της αδερφής της μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα.

“Η δίκη ολοκληρώθηκε. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς μας. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να φέρνει πίσω έναν άνθρωπο, όμως υπάρχει δικαίωση. Για εκείνη, για κάθε Γαρυφαλλιά που δεν μπόρεσε να φωνάξει «φτάνει».

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον δικηγόρο μας, Γιώργο Τσίρη, που στάθηκε δίπλα μας με αφοσίωση, δύναμη και σεβασμό σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Η ακεραιότητά του και η επιμονή του έκαναν τη φωνή μας να ακουστεί δυνατά.

Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή.

Ευχαριστώ όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας. Η Γαρυφαλλιά θα είναι πάντα φως” έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Αμαλιάδας έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και του επέβαλλε 18 χρόνια κάθειρξης έναντι των 15 που πρότεινε η εισαγγελέας. Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου αιτήθηκε να αναγνωριστούν δύο ελαφρυντικά, του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας, με την έδρα να τα απορρίπτει.

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το ERTNEWS φαίνεται η Γαρυφαλλιά να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει.

Στις 00:07 καταφθάνει η Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει από το ξενοδοχείο και η Γαρυφαλλιά. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά προχωράει προς τη μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο κάτω.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να τη σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να την επαναφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός στο σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές, η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ όπου και την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού τη συνάντησε, άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι τη χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.