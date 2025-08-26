Γυναικοκτονία στον Βόλο: Προφυλακιστέος ο 40χρονος – Τι υποστήριξε

Προφυλακίζεται μετά την απολογία του ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο. Όσα ανέφερε στο απολογητικό υπόμνημα.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος συζυγοκτόνος. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 40χρονος παίρνει τον δρόμο για την φυλακή.

Σημειώνεται πως μέσα από το απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή, ο δράστης της γυναικοκτονίας αιτείται διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, δηλώνοντας για μια ακόμη φορά ότι έχει μετανιώσει και ζητεί συγγνώμη από τα παιδιά του. “Είμαι κυριολεκτικά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος και προχθές σκέφτηκα στο κρατητήριο να θέσω βίαιο τέλος στην ζωή μου”, αναφέρει μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι υποστηρίζει ο 40χρονος στο απολογητικό του υπόμνημα

Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι νιώθει «τύψεις ενοχής για την πρόωρη απώλεια, την δολοφονία της συζύγου του» και ότι «καταδικάζει τον εαυτό του που δεν επέλεξε την οδό της λογικής και της αυτοσυγκράτησης, ζητώντας την λύση του γάμου τους, που δεν σεβάστηκε η εκλιπούσα, ώστε η έντονη λογομαχία και ο διαπληκτισμός της 22/8/25 να μην παρεκτραπεί και φθάσει στο έγκλημα».

Ο καθ’ ομολογία δολοφόνος αναφέρει στο απολογητικό του υπόμνημα ότι η σχέση με την άτυχη 36χρονη διαταράχθηκε μετά το Πάσχα, όταν ο ίδιος έμαθε ότι η σύζυγός του διατηρούσε παράλληλη ερωτική σχέση με άλλον άνδρα.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, είχαν καθημερινή επικοινωνία με ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων, γεγονός που τον εξόργισε το πρωί της Παρασκευής 22/8.

Όπως ισχυρίζεται στο απολογητικό του υπόμνημα, εξοργίστηκε επειδή η 36χρονη του ζήτησε να χωρίσουν και επειδή του αποκάλυψε πως το έμβρυο που κυοφορούσε πριν λίγο καιρό και τελικά απέβαλε δεν ήταν δικό του.

Ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος ρίχνει την ευθύνη για την άγρια δολοφονία στη σύζυγό του, λέγοντας πως τον προκάλεσε και τον προσέβαλε βάναυσα.

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, αναφέρει πως βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο, που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά.

Στη συνέχεια, τονίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει να τη σκοτώσει, πως ό, τι έκανε το έκανε εν βρασμώ ψυχής και πως έχει μετανιώσει, ενώ όπως υποστηρίζει δεν ήταν βίαιος μαζί της. Με αυτόν τον τρόπο διαψεύδει όσα δήλωσε η αδελφή του θύματος περί κακοποίησης, βιασμών και εκτρώσεων.

Τέλος, αιτείται τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχικό νόσημα. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.