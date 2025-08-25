Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση της 36χρονης

Τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση της 36χρονης, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, για τα θανατηφόρα τραύματα.

Από θωρακική κάκωση που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) επήλθε ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, το πρωί της Παρασκευής, στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια, στον Βόλο και μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού (από τα τέσσερα συνολικά).

Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σήμερα, στην σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ διαπιστώθηκε επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αμετανόητος ο δράστης

Στο μεταξύ, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη γυναικοκτονία, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και κρύφτηκε σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι όπου συνέβη η τραγωδία, όπου και εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08) από τις Αρχές και συνελήφθη.

Κατά τη σύλληψή του, δήλωσε αμετανόητος και απευθυνόμενος με περίσσιο κυνισμό στους αστυνομικούς είπε: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Μετά τη στυγερή δολοφονία της συζύγου του ο 40χρονος φέρεται να έβγαλε τα ματωμένα ρούχα του, τα οποία πέταξε σε κάδο σκουπιδιών, άλλαξε κι έπειτα κρύφτηκε στο οικόπεδο, το οποίο χρησίμευε παλαιότερα ως πάρκινγκ.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται πού πέταξε το φονικό όπλο και φέρεται να υποστήριξε πως σκότωσε την 36χρονη επειδή εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.