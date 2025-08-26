Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον ανακριτή ο 40χρονος – Εισαγγελική έρευνα για την επιμέλεια των παιδιών

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας της 36χρονης στον Βόλο, η κηδεία της οποίας πρόκειται να τελεστεί σήμερα.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη (26/08) στις 11:00 το πρωί ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας της 36χρονης συζύγου του μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο 40χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Την ίδια ώρα που ο κατηγορούμενος θα απολογείται, αναμένεται να τελεστεί στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το θανατηφόρο πλήγμα στην άτυχη 36χρονη ήταν στο θώρακα από τέμνον όργανο ένα εργαλείο ψησίματος το οποίο προσομοιάζει με μεγάλο μαχαίρι, ενώ η γυναίκα έφερε άλλα τραύματα, καθώς και αμυντικά σημάδια στα χέρια, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της κατά την καταδίωξη της από τον σύζυγό.

Σε ότι αφορά την υπερασπιστική γραμμή του δράστη, ο συνήγορος του, ο οποίος παρέλαβε χθες τη δικογραφία, αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί η ψυχική κατάσταση του 40χρονου τη στιγμή του εγκλήματος. Η υπεράσπιση φαίνεται να προσανατολίζεται στην επίκληση ψυχολογικών παραγόντων.

Έρευνα για την επιμέλεια των παιδιών με εντολή εισαγγελέα

Με κατεπείγουσα εντολή της Εισαγγελίας Βόλου ξεκίνησε χθες, Δευτέρα (25/08) η διαδικασία κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να αποφασιστεί, ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών από τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εντολή διαβιβάστηκε σήμερα στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, που ήδη έχουν αναλάβει την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τα παιδιά αλλά και με συγγενικά πρόσωπα.

Στον Βόλο βρέθηκαν οι δύο αδελφές της 36χρονης – η μία μόνιμος κάτοικος Σκιάθου και η άλλη που ήρθε από την Ιταλία. Οι ίδιες είναι οι πρώτες που πέρασαν τα γραφεία των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Βόλου όπως και ο παππούς, από την πλευρά του πατέρα, ο οποίος διαμένει στην Αλβανία και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε στηρίξει έμπρακτα τη δολοφονημένη γυναίκα. Και ο ίδιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την τύχη των παιδιών.

Τα ανήλικα έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους. Παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, η κοινωνική έρευνα θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ώστε να ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η οικογένεια στο παρελθόν είχε φιλοξενηθεί σε δομή του Δήμου Βόλου, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε.