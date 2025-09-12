Γκύζη: Προφυλακιστέος ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Στη φυλακή οδηγείται ο 59χρονος που άνοιξε πυρ κατά υπαλλήλου καθαριότητας στο Γκύζη. Οι κατηγορίες σε βάρος του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα, Παρασκευή (12/9), ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο της καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη, μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σημειώνεται πως σοκ προκάλεσε το βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ από τη στιγμή που ο 59χρονος σηκώνει το όπλο και ανοίγει πυρ κατά του υπαλλήλου καθαριότητας.

Όπως διακρίνεται στις παρακάτω εικόνες, ο υπάλληλος καθαριότητας ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο, όταν πίσω από το κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί εμφανίζεται ο 59χρονος.

Ο δράστης φαίνεται να κρατά το όπλο στα χέρια του και στη συνέχεια να σημαδεύει τον υπάλληλο καθαριότητας από μακριά.

Αρχικά, το όπλο μπλοκάρει, ωστόσο ο 59χρονος οπλίζει ξανά και τελικά πυροβολεί, ευτυχώς δίχως να βρει τον στόχο του.

Υπενθυμίζεται πως, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ο 59χρονος ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο της επίθεσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: