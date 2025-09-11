Γκύζη: Η στιγμή που ο 59χρονος πυροβολεί κατά του υπαλλήλου καθαριότητας

Το οπτικό υλικό από το περιστατικό στην περιοχή του Γκύζη, κατά το οποίο ένας 59χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος σηκώνει το όπλο και ανοίγει πυρ κατά του υπαλλήλου καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Όπως διακρίνεται στις παρακάτω εικόνες, ο υπάλληλος καθαριότητας ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο, όταν πίσω από το κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί εμφανίζεται ο 59χρονος.

Ο δράστης φαίνεται να κρατά το όπλο στα χέρια του και στη συνέχεια να σημαδεύει τον υπάλληλο καθαριότητας από μακριά.

Αρχικά, το όπλο μπλοκάρει, ωστόσο ο 59χρονος οπλίζει ξανά και τελικά πυροβολεί, ευτυχώς δίχως να βρει τον στόχο του.

Σημειώνεται πως, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ο 59χρονος ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο της επίθεσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: