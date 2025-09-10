Γκύζη: 59χρονος πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Συνελήφθη 59χρονος ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη.

Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (09/09) η Αστυνομία στην Κυψέλη, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ το απόγευμα της Δευτέρας (08/09) εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στου Γκύζη, χωρίς να τον τραυματίσει και έπειτα διέφυγε με δίκυκλο.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος προσέγγισε απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων και πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε, απογευματινές ώρες της 9-9-2025 σε κοντινό σημείο της επίθεσης, ο 59χρονος ως δράστης του πυροβολισμού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με -4- φυσίγγια,

πιστόλι,

3 μαχαίρια,

2 σιδερογροθιές,

14 φυσίγγια και

2 κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.