Γορτυνία: Νεκρός 57χρονος σε κυνήγι αγριογούρουνου – Τον πυροβόλησε άλλος κυνηγός

Τραγωδία το πρωί του Σαββάτου σε χωριό της Γορτυνίας, όταν κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε συνάδελφο του περνώντας τον για αγριογούρουνο.

Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία έχασε τη ζωή του, το πρωί του Σαββάτου (20/9), στη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, σε χωριό της Γορτυνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλος κυνηγός άκουσε μια κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει και η Αστυνομία.

Δράστης και μάρτυρες έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων, όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.