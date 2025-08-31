Ελλάδα Hellenic Train

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε για μια ώρα το τρένο της διαδρομής Μηλιές-Άνω Λεχώνια

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 3801 που εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποκαταστάθηκε η βλάβη.

Ακινητοποιήθηκε στις 16:20 το απόγευμα της Κυριακής (31/08), λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 3801, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια με 120 επιβάτες, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Α. Λεχωνίων.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης. Μετά την επιτυχή επέμβαση, η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ — αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση του εν λόγω τροχαίου υλικού — διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

