Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στην Ελλάδα, δύο ημέρες μετά τις φωτιές

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ελλάδα.

Έτοιμη να συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, όπως τονίζει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με την Ελλάδα να είναι επί δύο ημέρες τυλιγμένη στις φλόγες και τις καταστροφές ανυπολόγιστες, το βράδυ της Τετάρτης (13/8) η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωστοποίησε πως αναμένεται να σταλεί βοήθεια μετά το αίτημα της χώρας μας για συνδρομή.

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».