Η Pizza Fan απέλυσε τον Πάρι Ρούπο επειδή το απαίτησαν ακροδεξιοί

Ακροδεξιοί ενοχλήθηκαν από αστείο του Πάρι Ρούπου και αυτό ήταν αρκετό για την Pizza Fan ώστε να τον απολύσει και να το ανακοινώσει μάλιστα, επιχειρώντας να κατευνάσει τους εγχώριους μικρούς Τραμπ.

Σε μία ντροπιαστική απόφαση που δείχνει την πλήρη υποταγή της στην πίεση ακραίων φωνών, παραμερίζοντας τη θεμελιώδη αξία της ελευθερίας του λόγου, προχώρησε η Pizza Fan η οποία αποφάσισε να απολύσει τον stand up comedian Πάρι Ρούπο, με τον οποίο συνεργαζόταν για την “προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”, έπειτα από επίμονα αιτήματα ακροδεξιών που “θίχτηκαν” από ένα αστείο του κωμικού.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια παράστασής του (άσχετης με τις δραστηριότητες της Pizza Fan), ο Πάρις Ρούπος έκανε ένα αστείο το οποίο περιλαμβάνει την ελληνική σημαία.

Αυτό το στοιχείο και μόνο ήταν αρκετό για να ξεσπάσει ένα τσουνάμι ακροδεξιάς οργής και μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να απειλούν ότι θα μποϊκοτάρουν την Pizza Fan μέχρι η εταιρεία να προχωρήσει στην απόλυση του κωμικού. Παράλληλα, οι “αυτόκλητοι υπερασπιστές του έθνους” – οι οποίοι δεν αρκέστηκαν στο να απαιτούν την απόλυσή του- πραγματοποιούσαν υβριστικά σχόλια στις αναρτήσεις που τον περιλαμβάνουν στο προφίλ της Pizza Fan στο Facebook.

Έτσι σήμερα, η Pizza Fan φάνηκε πως με μεγάλη ευκολία υπέκυψε στις πιέσεις και προκειμένου να μην την μποϊκοτάρουν οι παραπάνω επέλεξε να προβεί σε μία ακραία πράξη λογοκρισίας και τελικά να απολύσει τον Πάρι Ρούπο.

Η εταιρεία εξέδωσε και ανακοίνωση προκειμένου να καθησυχάσει τους εγχώριους μικρούς Τραμπ, των οποίων το αίτημα εισακούστηκε. Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση η Pizza Fan γράφει πως η αναφορά στην ελληνική σημαία έγινε σε “προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan”. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως με την παραπάνω δήλωση, την οποία η εταιρεία φαίνεται να κάνει για να καταστήσει απόλυτα σαφές πως ουδεμία σχέση έχει με τέτοιου είδους αστεία, αυτό που τελικά πετυχαίνει είναι να δείξει πως λογοκρίνει ακόμα και project που δεν την αφορούν.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan για τον Πάρι Ρούπο:

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε

και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»