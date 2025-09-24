Η προκλητική ανάρτηση της ισραηλινής πρεσβείας για τον Global Sumud Flotilla

“Στολίσκο τη Χαμάς” αποκαλεί σε ανάρτησή της η ισραηλινή πρεσβεία τον Global Sumud Flotilla, αναφέροντας ακόμα πως “επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης”.

Σε μία άκρως προκλητική ανάρτηση για τον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, τα πλοία του οποίου μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα Γάζα προχώρησε στο Χ η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «στολίσκο της Χαμάς».

Στην ανάρτηση η πρεσβεία σημειώνει ότι «ο στολίσκος της Χαμάς επιμένει να ακολουθεί βίαιη πορεία δράσης και αρνείται την πρότασή μας να μεταφερθεί, με συντονισμένο και ειρηνικό τρόπο, οποιαδήποτε βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της κοντινής Μαρίνας Ασκελόν (Ashkelon). Αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της Χαμάς και όχι την παράδοση της βοήθειας στους πολίτες της Γάζας. Ανθρωπιστική βοήθεια: ΝΑΙ – Βοήθεια προς τη Χαμάς: ΟΧΙ».

Νωρίτερα σήμερα, το “March to Gaza Greece” κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/09), πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) δέχθηκαν επίθεση από drones με κρότου – λάμψης και χημικά, ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση του “March to Gaza Greece” η επίθεση έγινε 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου – εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

«Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές. Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος. Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR.

Καλούμε κάθε άνθρωπο με συνείδηση: σε εγρήγορση και ετοιμότητα, σε πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό ώστε να δράσουν τώρα, πριν συμβεί τραγωδία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

“Παρά τις επιθέσεις, ο στόλος συνεχίζει την πορεία του για συνάντηση με τα 6 ελληνικά πλοία“, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Global Sumud Flotilla είναι διεθνής στόλος, με πληρώματα από 50 χώρες που, όπως αναφέρουν, έχει στόχο «να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός».

Στο Στόλο για τη Γάζα συμμετέχουν και 3 ελληνικά πλοία, τα οποία είναι ασφαλή.

«Δεν μας εκφοβίσουν όμως αυτές οι τακτικές. Οι κινήσεις που κάνει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες της πείνας και της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικές. Όμως η αποφασιστικότητά μας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παραδώσουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού απλώς δυναμώνει τη δέσμευσή μας. Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece».

“Στόλος για τη Γάζα”: Έρευνα του Λιμενικού μετά τις αναφορές για επίθεση

Μετά το περιστατικό, υπήρξε κινητοποίηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.