Ιδιοκτήτης Αξιώτισσας στο NEWS 24/7: “Ο τουρισμός δεν κινδυνεύει από πράξεις αξιοπρέπειας”

Ο ιδιοκτήτης της Αξιώτισσας μιλά στο NEWS 24/7 για την επίθεση που δέχεται η επιχείρησή του μετά την αντίδραση ιδιοκτησίας και προσωπικού σε ενέργεια τουρίστριας εβραϊκής καταγωγής.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες το εστιατόριο “Αξιώτισσα” στη Νάξο δέχεται μία άνευ προηγούμενου επίθεση (ακόμα και από Υπουργούς της κυβέρνησης) για το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες του και το προσωπικό αντέδρασαν όταν μία εβραϊκής καταγωγής βρετανίδα πελάτισσα ξήλωσε από το μαγαζί ένα αυτοκόλλητο συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό. Η επίθεση έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά διαδικτυακού πογκρόμ αφού συνοδεύεται από επί τούτου αρνητικές κριτικές στο εστιατόριο (το οποίο, κατά γενική ομολογία, είναι ένα από τα καλύτερα της Νάξου).

Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Γιάννης, ιδιοκτήτης της “Αξιώτισσας”, φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει το αρχικό σοκ που πολύ λογικά προκαλούν τέτοιου είδους επιθέσεις, αλλά και η ξαφνική δημοσιότητα.

“Την περασμένη Δευτέρα 25/08 είχαμε μια κράτηση στις 8.30 για 13 άτομα. Η παρέα ήρθε στην ώρα της, παρήγγειλε, έφαγε, ήμασταν έτοιμοι για το κέρασμα. Τότε μία από τις κυρίες μπαίνει μέσα στο μαγαζί και την ακούω να διαπληκτίζεται με μία σερβιτόρα. Είχε μόλις σκίσει το αυτοκόλλητο και η εργαζόμενη της έκανε ήρεμα την παρατήρηση ότι είναι ιδιωτικός χώρος και δεν μπορεί να βανδαλίζει“ αφηγείται στο NEWS 24/7 o Γιάννης.

“Η κυρία είχε θεωρήσει δικαίωμά της να ξεκολλήσει το αυτοκόλλητο. Εν τω μεταξύ επενέβη και η σύντροφός μου. Αποφάσισα να παρέμβω και εγώ. Της ξεκαθαρίσαμε ότι αυτές είναι οι απόψεις μας και ότι αν δεν της άρεσαν θα μπορούσε να αποχωρήσει. Τότε η κυρία βγήκε έξω και άρχισε να φωνάζει σ’ όλο τον κόσμο ότι είμαστε ρατσιστές και αντισημίτες και ότι δεν ήταν καλό το φαγητό. Μάλιστα κινήθηκαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Τους είπα ότι όλο αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι θα έπρεπε να πληρώσουν και να φύγουν. Η λογομαχία μας”, συνεχίζει ο Γιάννης, “κράτησε κάποια ώρα. Εν τέλει ξαναμπήκαν μέσα, πλήρωσαν και έφυγαν“.

Η ένταση βέβαια δεν σταμάτησε εκεί. Αυτή, όπως μας αναφέρει ο Γιάννης, ήταν μόνο η αρχή της: “Πολύ σύντομα λάβαμε ένα mail από δημοσιογράφο της Daily Μail. Μάς ζητούσε ένα σχολιασμό, την άποψή μας για το γεγονός. Πράγματι, στείλαμε ένα κείμενο. Θέλω να είμαι δίκαιος, το κείμενο λήφθηκε υπόψη στο ρεπορτάζ του οποίου όμως η γενικότερη φιλοσοφία υιοθετούσε το αφήγημα των Βρετανών. Μάς παρουσίαζε ως αντισημίτες. Δεν είχε περάσει ούτε μία ώρα από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ και άρχισαν τα απειλητικά τηλεφωνήματα και τα mail, κυρίως από το εξωτερικό.

Συνειδητοποίησα ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε με κάποιον τρόπο γιατί δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας και την αξιοπρέπειά μας. Νιώθαμε ότι μας λοιδορούσαν και μας υποτιμούσαν άνθρωποι που δεν τους ξέραμε καν. Έτσι βγάλαμε την ανακοίνωση στη σελίδα μας στο facebook“.

Κάπου εκεί άρχισε να εκδηλώνεται ένα κύμα συμπαράστασης απ’ όλη την Ελλάδα αλλά κι από το εξωτερικό, από την Ιρλανδία μέχρι την Παραγουάη. Ο Γιάννης μας λέει ότι “παρά το γεγονός ότι το μπαράζ των απειλών συνεχίστηκε, παίρνουμε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης και συγχαρητηρίων. Για ένα “αρνητικό” τηλεφώνημα, λαμβάναμε δεκάδες “θετικά”. Ήρθε και στο μαγαζί πολύς κόσμος για να μας δώσει, δια ζώσης πια, συγχαρητήρια. Μάς έλεγαν ότι εν ενεργεία βουλευτές και πολιτικά στελέχη μας απειλούσαν με κλείσιμο και ενεργοποίηση του αντιρατσιστικού νόμου εις βάρος μας. Ας τολμήσουν!”.

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στο μαγαζί” τονίζει ο Γιάννης. “Δεν ήταν υποχρεωμένοι να μας υπερασπιστούν, αλλά το έκαναν από θέση αρχής. Θεώρησαν άδικο όλο αυτό που συνέβη. Τα τηλεφωνήματα έχουν φτάσει το όριο γελοιότητας πλέον, μας ρωτάνε αν δεχόμαστε Ρώσους, Τούρκους κτλ. Τα παιδιά ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή“.

Με τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου δεν υπήρξε εκ νέου επαφή. Ενας Αγγλος δημοσιογράφος ενημέρωσε -τηλεφωνικώς- τους ιδιοκτήτες της Αξιώτισσας ότι η κυρία, που διαμαρτυρήθηκε για αντισημιτισμό, εργάζεται για μία εταιρία ισραηλινών συμφερόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε επίσκεψή της το 2024 στο Ισραήλ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλα μέλη της κυβέρνησής του.

Ο Γιάννης συνεχίζει: “Εμείς ούτε καν γνωρίζαμε ότι τα εν λόγω άτομα είναι εβραϊκής καταγωγής. ούτε φυσικά είχαμε θέμα μ’ αυτό. Εξήγησα όμως στην κυρία ότι η πολιτική του Ισραήλ έχει φρικτά αποτελέσματα και χιλιάδες αθώα θύματα. Εγώ διαφωνώ με τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, θα μπορούσε να κάνει κι αυτή το ίδιο”.

“Θέλω όμως να δώσω και μία απάντηση σε όσους ισχυρίστηκαν ότι αυτό που συνέβη αποτελεί δυσφήμηση για τον ελληνικό τουρισμό. Την εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα την χαλάει η ακρίβεια για την οποία έχουν αρχίσει να δυσανασχετούν και οι ξένοι, η απίστευτη φορολογία, η ασυδοσία του real estate που αλλοιώνει τα τοπία της Νάξου και των υπόλοιπων νησιών. Δυστυχώς, δεν βλέπω να μπαίνει φρένο σ’ όλα αυτά.

Έρχονται πελάτες που έρχονται χρόνια στη Νάξο και μας ρωτούν γιατί έχει αλλάξει έτσι το νησί. Τι να απαντήσεις και τι να πεις; Ότι είδαμε τους λογαριασμούς του νερού να αυξάνονται κατά 600% σε σχέση με πέρυσι; Η φέρουσα ικανότητα του νησιού έχει πλέον ξεπεραστεί και σε λίγο δεν θα έχουμε νερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε και από αυτή απειλείται και ο τουρισμός. Και όχι από πράξεις αξιοπρέπειας απέναντι σε ανθρώπους που έρχονται με επιθετικότητα και αποικιοκρατική διάθεση“.