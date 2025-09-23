Ηellenic Train: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Σίνδος – Άδενδρο λόγω φωτιάς

Η αμαξοστοιχία 2593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με 54 επιβάτες παρέμεινε στον Σ.Σ. Σίνδου μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και συνέχισε το δρομολόγιό της με 55 λεπτά καθυστέρηση.

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι ανεστάλη από τις 19:58 έως τις 20:52 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Άδενδρο, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άδενδρο.

Η αμαξοστοιχία 2593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με 54 επιβάτες, που παρέμεινε στον Σ.Σ. Σίνδου μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, συνεχίζει το δρομολόγιό της προς τον τελικό προορισμό με 55 λεπτά καθυστέρηση.