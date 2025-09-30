Ίλιον: Συνελήφθη 15χρονος για τραυματισμό συμμαθητή του

Συνελήφθη μαθητής που γρονθοκόπησε συμμαθητή του σε σχολείο στο Ίλιον. Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9) μεταξύ δύο μαθητών στο 6ο Γυμνάσιο Ιλίου.

Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση από την μητέρα ενός 17χρονου μαθητή, καθώς στο διάλειμμα φέρεται ένας 15χρονος να επιτέθηκε στον γιο της και να τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς τον.

Ο 15χρονος συνελήφθη για σωματική βλάβη, όπως και ο πατέρας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, και οδηγήθηκαν στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.