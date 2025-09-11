Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 18χρονο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Ηλιούπολη, όπου 4 ανήλικοι, αγόρια και κορίτσια, επιτέθηκαν και λήστεψαν 18χρονο.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Τρίτης (09/09), στην Ηλιούπολη, 4 ανήλικοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 15 και 16 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματικές βλάβες από κοινού, εξύβριση και παράβαση του νόμουπερί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον συνελήφθησαν και 3 γονείς των παραπάνω για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Δευτέρας (08/09) σε πλατεία της Ηλιούπολης, οι 4 κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα 2 άτομα, προσέγγισαν τον 18χρονο, ο οποίος συνομιλούσε μαζί με ακόμα 3 ανήλικες και με πρόσχημα την επίλυση προσωπικών τους διαφορών, αρχικά μία εκ των κατηγορουμένων τον χαστούκισε.

Στη συνέχεια, ο 15χρονος και ο 16χρονος, τον γρονθοκόπησαν χτυπώντας τον σε πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την πτώση του στο έδαφος, του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και διέφυγαν.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, καθόλη τη διάρκεια οι δύο 15χρονες βιντεοσκοπούσαν την επίθεση, ενώ εξύβριζαν τον 18χρονο και τις 3 ανήλικες που βρισκόταν στο σημείο μαζί του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 4 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν ενώ κατέσχεσαν και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.