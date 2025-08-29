Δωρεάν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου – Προτάσεις χωρίς είσοδο

Ας ανακαλύψουμε μαζί τις πιο ενδιαφέρουσες δωρεάν εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου, το τελευταίο του καλοκαιριού.

Ο Αύγουστος τελειώνει, αλλά όχι και οι… συναυλίες, οι εκθέσεις τέχνης και οι ενδιαφέρουσες αφορμές για έξοδο, είτε θέλεις είτε δεν θέλεις να ξοδέψεις χρήματα.

Δες όσα μπορείς να απολαύσεις χωρίς εισιτήριο την Παρασκευή 29 και το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Αυγούστου στην Αθήνα.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς σήμερα με δωρεάν είσοδο.

Το ΚΠΙΣΝ σε ρυθμούς EuroBasket!

Με αφορμή το FIBA EuroBasket 2025 Ανδρών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) λειτουργεί ως πυρήνας δραστηριοτήτων γύρω από το μπάσκετ.

Από τις 27 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν προβολές αγώνων, αθλητικές δραστηριότητες, διαδραστικά παιχνίδια και συναντήσεις με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.

Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ σε συγκεκριμένες ημέρες θα προβλέπονται εμφανίσεις αθλητών και αθλητριών. Πληροφορίες στο snfcc.org/event/to-kpisn-se-rythmoys-eurobasket.

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2025 – Δωρεάν εκδηλώσεις

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης 2025 του Δήμου Χαλανδρίου θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Το καλοκαίρι στη Ρεματιά θα προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με 42 εκδηλώσεις από όλες τις παραστατικές τέχνες.

29/8 – Συναυλία των Swingin’ Cats

31/8 – #Free_Prometheus – Θεατρική παράσταση

“Cine Σχολείο – Θανάσης Βέγγος” – Δωρεάν προβολές

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου “Cine Σχολείο – Θανάσης Βέγγος” στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου (Νεαπόλεως 7).

29/8 – Παρασκευή – 21:00 – Ο Μονομάχος ΙΙ

30/8 – Σάββατο – 21:00 – Ο Μονομάχος ΙΙ

31/8 – Κυριακή – 21:00 – Γάτος Δεκάψυχος (10 Lives)

Ο Τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος

“Ο Τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος” είναι μια ανασύνθεση του χαμένου αισχυλικού δράματος “Βασσάρες”. Το έργο συνδυάζεται σκηνικά με το Πνευματικό Εμβατήριο και την Ιερά Οδό, εμβληματικά ποιήματα της ελληνικής λογοτεχνίας, που υπογραμμίζουν τη φιλοσοφική και ανθρωποκεντρική διάσταση του Σικελιανού και τη σχέση του με το έργο του Αισχύλου.

Η παραγωγή δημιουργήθηκε για το Επετειακό Φεστιβάλ Αισχύλεια, υπό τη σκηνοθεσία του Ηλία Μαλανδρή και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών, όπως η Φιλαρέτη Κομνηνού και ο Νικόλας Μαραζιώτης. Φιλική συμμετοχή ο πρώτος διδάξας Μάριος Φραγκούλης. Στις 31/8 (21.00) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Πληροφορίες στο aisxylia.gr.

“Το μπουζούκι στο έργο του Μίκη”

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηλιούπολης 2025 και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, ο Δημήτρης Μπάσης, η Σαββέρια Μαριολά και η Βίκυ Καρατζόγλου παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα που τιμά το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη και τη σχέση του με το μπουζούκι, το οποίο ανέδειξε σε πρωταγωνιστή της ελληνικής μουσικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Μουσική και καλλιτεχνική επιμέλεια: Θανάσης Βασιλάς. Στις 31/8, στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης “Δημήτρης Κιντής”.