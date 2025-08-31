Ελλάδα Ιωάννινα

Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μεγάλης σκηνής

Διαβάζεται σε 1'
Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μεγάλης σκηνής
ERT

Πώς κατέρρευσε – από τους ισχυρούς ανέμους – η σκηνή που επρόκειτο να φιλοξενήσει μεγάλη συναυλία στα Ιωάννινα.

Βίντεο κατέγραψε καρέ – καρέ την κατάρρευση της μεγάλης σκηνής που είχε στηθεί το Σάββατο για την πολυαναμενόμενη συναυλία με τους Βίσση, Ρέμο και Μέλισσες στην λίμνη των Ιωαννίνων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο το απόγευμα και αμέσως έφθασαν στην περιοχή ασθενοφόρα τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο

@user408349720319 ♬ πρωτότυπος ήχος – Θοδώρας Μάνη

Επίσης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, γερανοφόρα οχήματα φρόντισαν για την απομάκρυνση του στέγαστρου.

Σχετικό Άρθρο
Celebrities

Άννα Βίσση: Η ανάρτηση για την ακύρωση της μεγάλης συναυλίας στα Γιάννενα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα