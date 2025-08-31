Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μεγάλης σκηνής

Πώς κατέρρευσε – από τους ισχυρούς ανέμους – η σκηνή που επρόκειτο να φιλοξενήσει μεγάλη συναυλία στα Ιωάννινα.

Βίντεο κατέγραψε καρέ – καρέ την κατάρρευση της μεγάλης σκηνής που είχε στηθεί το Σάββατο για την πολυαναμενόμενη συναυλία με τους Βίσση, Ρέμο και Μέλισσες στην λίμνη των Ιωαννίνων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο το απόγευμα και αμέσως έφθασαν στην περιοχή ασθενοφόρα τα οποία όμως δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια διακομιδή καθώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο

Επίσης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, γερανοφόρα οχήματα φρόντισαν για την απομάκρυνση του στέγαστρου.