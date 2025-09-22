Υπόθεση Βαλυράκη: Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι ψαράδες – “Μας κατηγορούν άδικα”

Διακόπηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη του τη δολοφονία του υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη.

Στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών προχώρησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2021.

Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν ψαράδες στο επάγγελμα και αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο του πρώην υπουργού. “Μας κατηγορούνε άδικα. Ήμασταν δεμένοι στο λιμάνι και ήμασταν στο σπίτι μας. Υπάρχουν μάρτυρες”, είπε χαρακτηριστικά ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει επαγγελματίας ψαράς, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, πληρεξούσια δικηγόρο της οικογένειας Βαλυράκη να αναφέρει: “Αυτή είναι η ιδιότητα του η πλήρης; Μήπως θέλει να προσθέσει κάτι;”. “Αυτή είναι η δουλειά μου και δεν έχω πειράξει κανέναν”, απάντησε ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες παρεμπόδισαν την πορεία του φουσκωτού του πρώην υπουργού με το αλιευτικό τους, προχωρώντας σε επικίνδυνους ελιγμούς. Εν συνεχεία, χτύπησαν το θύμα με ένα ξύλο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στη θάλασσα όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η δίκη διεκόπη για την 30η Οκτωβρίου.