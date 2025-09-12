Καλάβρυτα: Προφυλακιστέοι ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν οι έξι συλληφθέντες σχετικά με την υπόθεση της αρχαιοκαπηλίας σε Μονή των Καλαβρύτων.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (11/9) οι έξι συλληφθέντες σχετικά με την υπόθεση της αρχαιοκαπηλίας σε Μονή των Καλαβρύτων.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου καθώς και ο βοηθός του.

Οι απολογίες τους ήταν μαραθώνιες, καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Κορίνθου στις 11 το πρωί.

Εις βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.