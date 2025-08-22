Κάλεσμα ΠΟΕΔΗΝ και ΕΙΝΑΠ για την πανελλαδική απεργία της Πέμπτης

ΠΟΕΔΗΝ και ΕΙΝΑΠ συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη (28/08) ζητώντας απόσυρση του Νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Ζητώντας την απόσυρση του Νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, που αναμένεται να ψηφισθεί, η ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων) και η ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά) καλούν σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10:00πμ την Πέμπτη 28/8.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ κηρύσσει 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 28/8/2025 και συγκέντρωση στις 10:00πμ στο Σύνταγμα, με αφορμή την εισαγωγή και ψήφιση στην Βουλή του νέου Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο καταργεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους δικαστές, επιβάλλει μεγάλα διοικητικά πρόστιμα, προχωρά στην κατάργηση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος της ένστασης, αυστηροποιεί τις πειθαρχικές ποινές και ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση.

Απαιτούμε την απόσυρση του Νομοσχεδίου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ αποφασίζει τη συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Πέμπτης 28 Αυγούστου 2025, που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων για το οποίο έχει εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση (στις 15 Ιουλίου 2025).

Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Υπερασπιζόμαστε τα συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου».

Υπενθυμίζεται πως την κήρυξη της απεργίας ανακοίνωσε στις 21/08 η ΑΔΕΔΥ.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί τους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το “παρών” στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, στα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.ά..

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.