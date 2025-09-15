Καλλιθέα: Καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μηχανή – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένη μηχανή στην Καλλιθέα. Τραυματίστηκε ελαφρά αστυνομικός.

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν την ύποπτη μοτοσικλέτα επί της λεωφόρου Θησέως, στο ύψος των Αγίων Πάντων, και παρά το σήμα που έκαναν στον αναβάτη για να σταματήσει και να ακολουθήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα για να τον αποφύγει.

Σε κάποιο σημείο όμως η μοτοσικλέτα ανατράπηκε με το νεαρό να το βάζει στα πόδια και τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν πλέον πεζοί συλλαμβάνοντάς τον λίγο αργότερα, σε αυλή κατοικίας στον οδό Σόλωνος.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης ο αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι. Δέχθηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Μετά το πέρας της καταδίωξης, ο νεαρός διαπιστώθηκε πως είναι υπήκοος Ρουμανίας και οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας που έχει αναλάβει την προανάκριση.