Καλλιθέα: Εργαζόμενος καταγγέλλει ότι πήγε να τον πνίξει ο εργοδότης

Σοκάρει η καταγγελία εργαζόμενου μετανάστη, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης του τον χτύπησε και προσπάθησε να τον πνίξει γιατί του είπε ότι παραιτείται.

Μία σοκαριστική καταγγελία ανέδειξε η εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα”, σύμφωνα με την οποία εργαζόμενος μετανάστης σε μπυραρία πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε πως ο εργοδότης του τον γρονθοκόπησε άγρια και πήγε να τον πνίξει.

Ο ίδιος, μιλώντας στις “Εξελίξεις Τώρα”, ανέφερε πως δούλευε υπό άθλιες συνθήκες και έτσι αποφάσισε να μιλήσει στον εργοδότη του προκειμένου να παραιτηθεί. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ο εργοδότης άρχισε να τον χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο ενώ αργότερα φέρεται να προσπάθησε να τον πνίξει. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε ο εργαζόμενος, ο εργοδότης τον κάλεσε την επόμενη μέρα στο τηλέφωνο για να τον απειλήσει πως αν δεν εμφανιστεί στη δουλειά δεν θα του δώσει τα δεδουλευμένα του.

«Με χτυπούσε μου γροθιές στο πρόσωπο. Και εδώ κάτω από το μάτι. Με έπιασε με τα χέρια του στον λαιμό και πήγε να με πνίξει. Με τα δύο του χέρια με έπιασε στο λαιμό και εγώ έπεσα κάτω και μου έριχναν νερό με ένα μπουκάλι.

»Δεν έχω μιλήσει τρεις μέρες και μετά όταν πήγα στον γιατρό μου είπε να μην μιλάω. Να παίρνω μόνο φάρμακα και να πίνω νερό. Μου είπε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι καλά, αλλά εδώ και πέντε μέρες δεν είναι καλά. Δεν μπορώ να φάω και πονάω πάρα πολύ.

»Μου έριχνε μπουνιά εδώ στο μάτι. Είναι όλα μαύρα. Δεν βλέπω καλά», είπε ο εργαζόμενος στην κάμερα του MEGA.