Καταγγελία: Άνδρας δέχτηκε άγρια ομοφοβική επίθεση στη Λάρισα

Tο άγριο περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, με το θύμα να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας φέροντας πολλαπλά τραύματα.

Μια σοβαρή υπόθεση ομοφοβικής βίας σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση στο σπίτι του από άτομο που γνώρισε μέσω γκέι εφαρμογής γνωριμιών, σύμφωνα με καταγγελία φίλου του.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το περιοδικό ANTIVIRUS, το άγριο περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, με το θύμα να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας φέροντας πολλαπλά τραύματα.

Όπως καταγγέλλει ο φίλος του θύματος, «λογικά και υπό την επιρροή ναρκωτικών ουσιών, του επιτέθηκε εξ αρχής, τον χτύπησε παντού σε όλο του το σώμα. Επί μία ώρα τον χτυπούσε στο κεφάλι με κατσαρόλα, του έσπαγε ποτήρια στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να έχει έξι ράμματα στο κεφάλι, τρία στα πόδια, εγκεφαλική διάσειση, κ.ά.».

Συμπληρώνει ότι από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα στον φίλο του στο γενικό νοσοκομείο της Λάρισας. «Παρότι οι γιατροί και εγώ τον προτρέψαμε να περάσει σε μήνυση, κάθετα έχει άρνηση. Διαμένει σε μια γκαρσονιέρα, όπου για να την καθαρίσω από το αίμα και τα σπασμένα με πήρε ως προσωπική εργασία οκτώ ώρες», τονίζει.

Στόχος του ατόμου που μεταφέρει την καταγγελία είναι να γνωρίζει η κοινότητα στην πόλη της Λάρισας τον κίνδυνο και να είναι προσεκτική.

«Έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν και αυτός ο άνθρωπος αυτήν τη στιγμή κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσα μας», καταλήγει ο φίλος του θύματος.