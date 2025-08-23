Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας μεταφέρθηκε ένας 9χρονος που τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.