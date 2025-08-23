Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτριαΔιαβάζεται σε 1'
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας μεταφέρθηκε ένας 9χρονος που τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.
- 23 Αυγούστου 2025 11:51
Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.
Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.