Καβάλα: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στη θάλασσα στο Φιδονήσι

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο Φιδονήσι Καβάλας. Επιχείρηση για τη μεταφορά της.

Σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Φιδονήσι Καβάλας κινητοποίησε τις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού και, με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού, που ανήκει πιθανώς σε γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.