Καβάλα: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στη θάλασσα στο Φιδονήσι
Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο Φιδονήσι Καβάλας. Επιχείρηση για τη μεταφορά της.
- 04 Σεπτεμβρίου 2025 18:02
Σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Φιδονήσι Καβάλας κινητοποίησε τις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου.
Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού και, με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού, που ανήκει πιθανώς σε γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.