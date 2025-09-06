Καβάλα: Νεκρή εντοπίστηκε η Βρετανίδα που είχε εξαφανιστεί

Τραγικός επίλογος για τη Βρετανίδα που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Οφρυνίου Καβάλας.

Αναγνωρίστηκε από οικείο της πρόσωπο η σορός γυναίκας που είχε βρεθεί την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, στη βραχονησίδα Φιδονήσι Νέας Ηρακλείτσας Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για 59χρονη υπήκοο Ηνωμένου Βασιλείου, για την οποία είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες εντοπισμού της από 1η Αυγούστου, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Οφρυνίου Καβάλας.