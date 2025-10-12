Ελλάδα Καβάλα

Καβάλα: Νεκρός 51χρονος σε κυνήγι – Εκπυρσοκρότησε το όπλο του

Τραγωδία στην Καβάλα, όπου ένας 51χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός, μετά από εκπυρσοκρότηση του κυνηγετικού του όπλου.

Ένας 51χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στην Καβάλα, μετά από εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας συμμετείχε από το πρωί σε κυνήγι αγριογούρουνων στην ευρύτερη περιοχή, όταν, κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όπλο του εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

