Καβάλα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε επιβάτης ΙΧ μετά από τροχαίο

Επιβάτης αυτοκινήτου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από τροχαίο ατύχημα στην Καβάλα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε επιβάτης ΕΙΧ οχήματος, μετά από τροχαίο στην Καβάλα.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο ΕΙΧ όχημα, στην Επ. Οδό Νέα Περαμος – Ελευθερές, στον Δήμο Παγγαίου, στην Καβάλα.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.