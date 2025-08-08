Ελλάδα Φωτιά

Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της

Πυροσβεστική
Πυροσβεστικές δυνάμεις (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά στο σπίτι της.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στην οδό Προφήτη Ηλία, περιοχή του δήμου Κηφισιάς Αττικής.

Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

