Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τρίτη (2/9) στην Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας

Για δύο μήνες θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας που τίθενται σε ισχύ από αύριο Τρίτη (2/9).

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 2-9-2025 έως 31-10-2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δαιδάλου και Δ.Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την παραπάνω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.