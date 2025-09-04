Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και κέντρο – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του λεκανοπεδίου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Επιστροφή στην καθημερινότητα και στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ακόμη ένα πρωινό που εντοπίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων και τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Λαμία.

Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή μέχρι και το ΦΙΞ, στην Καλλιρόης, στην άνοδο της Αρδηττού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας και στην Πανεπιστημίου, στο ύψος της Ομόνοιας.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Κατεχάκη, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού,