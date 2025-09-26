Κίνηση στους δρόμους: “Κοκκίνισε” ο χάρτης – Προβλήματα σε Κηφισό, Συγγρού και Ποσειδώνος

Μεγάλες καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Πού υπάρχουν προβλήματα.

Αυξημένη είναι – για ακόμα μία ημέρα – η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι και σήμερα και τα δύο ρεύματα του Κηφισού, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, ενώ δυσκολίες θα συναντήσουν και όσοι κατεβαίνουν την Μεσογείων, σε διάφορα τμήματα της λεωφόρου.

Στο κέντρο της Αθήνας, κίνηση καταγράφεται στη Σταδίου, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού και στην Αρδηττού.

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως από τη Μαρίνα Φλοίσβου μέχρι και τον Πειραιά.

Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία, 20΄-25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.