Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισίας λόγω τροχαίου

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κηφισίας μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος του Αμαρουσίου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (07/09) στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο Μαρούσι, ενώ όπως φαίνεται και στον χάρτη το ρεύμα της καθόδου είναι στο “κόκκινο”.

Λόγω του τροχαίου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

